"Зраду" побачили … у виступах на конференціях за кордоном, публікації статей у популярних журналах і участі у міжнародних проєктах.

Притому вчені сидять під вартою вже тривалий час, але згадати про них змусило фіаско "Кинджалів" у небі над Києвом.

Садити за наукову роботу і переслідувати за контакти із закордонням — цілком у дусі неосталінізму, який косплеїть путінський режим.

Садити за наукову роботу і переслідувати за контакти із закордонням — цілком у дусі неосталінізму, який косплеїть путінський режим

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Зважаючи, що через санкції високотехнологічне виробництво у Росії дуже обмежене, режим цілком може розправлятися з ученими, вважаючи їх зайвими.

І показуючи черговий приклад варварства.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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