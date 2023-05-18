Учених, які розробляли "Кинджал", у Росії посадили за держзраду
Принаймні троє російських учених, які працювали у сфері гіперзвукових технологій — Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегінцев — утримуються у Росії під вартою за звинуваченням у "державній зраді"
"Зраду" побачили … у виступах на конференціях за кордоном, публікації статей у популярних журналах і участі у міжнародних проєктах.
Притому вчені сидять під вартою вже тривалий час, але згадати про них змусило фіаско "Кинджалів" у небі над Києвом.
Садити за наукову роботу і переслідувати за контакти із закордонням — цілком у дусі неосталінізму, який косплеїть путінський режим.
Садити за наукову роботу і переслідувати за контакти із закордонням — цілком у дусі неосталінізму, який косплеїть путінський режим
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Зважаючи, що через санкції високотехнологічне виробництво у Росії дуже обмежене, режим цілком може розправлятися з ученими, вважаючи їх зайвими.
І показуючи черговий приклад варварства.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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