Чому Росія шість годин мовчала про збиття "Кинжалів"?
Шість годин пішло на те, щоб російська влада визначилася, що казати про нічні обстріли 16 травня території України
Говорити про удари по центрах прінятія рєшєній геть не можливо. Якби була хоч одна фоточка руйнування будівель, то про це сказали б. Але є тільки фото палаючої автівки.
Тому всі державні пропагандиські ресурси РФ відписалися, що ЗРК Patriot уражений у Києві високоточним ударом гіперзвуковим комплексом "Кинжал". А російська ППО за добу перехопила сім крилатих ракет Storm Shadow, заявили в Міноборони РФ. Чому сім Storm Shadow ми всі розуміємо. Треба ж щоб було хоч трохи більше, ніж ті 6 "Кинжалів", які збила українська ППО.
І це, я вважаю, прекрасна реакція. Замість робити реальні кроки, російська влада вибрала створювати паралельну реальність для мешканців РФ. Це ще раз нас утверджує в правильності думки Тімоті Снайдера, що коли РФ отримає тотальну поразку в цій війні, то вони просто відповзуть у свої кордони й розкажуть власному населенню, що то була перемога. Вони вже так і зробили фактично.
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Замість робити реальні кроки, російська влада вибрала створювати паралельну реальність для мешканців РФ. Це ще раз нас утверджує в правильності думки Тімоті Снайдера, що коли РФ отримає тотальну поразку в цій війні, то вони просто відповзуть у свої кордони й розкажуть власному населенню, що то була перемога. Вони вже так і зробили фактично
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Російські пропагандисти пережили, як вони кажуть, кілька неприємних інформаційних хвиль, які деморалізували й внесли панічні нотки в те, що лине нині з російського телевізора. Але є і цікава значна зміна. Отримання Україною зброї, здатної бити на далекі відстані, спричинила зливу погроз Великій Британії терористичними атаками та диверсіями. Однак, ці погрози непрямі. В стилі "нас там нєт" і не буде. Якісь партизани, хтось нехай візьме на себе відповідальність.
Прямо погрожувати, як це було раніше, ударами по Європі чи британських збройних силах, ядерною зброєю і радіоактивним пєплом навіть найбільш відморожені уникають. Щобільше, суттєва відмінність в тому, що про червоні лінії геть забули. Маргарита Симоньян взагалі розказала, що всі червоні лінії придумали самі телевізійні пропагандисти й це не є позицією влади. Тобто, раптом після обміну ударами серйозною зброєю з'ясувалося, що погрожувати особливо нічим?
Тому росіян будуть знов занурювати в гібридні війни та відповзати від розмов про третю світову і пряме зіткнення з НАТО? Поки рано так стверджувати, але такий шлях намічається.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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