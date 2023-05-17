Говорити про удари по центрах прінятія рєшєній геть не можливо. Якби була хоч одна фоточка руйнування будівель, то про це сказали б. Але є тільки фото палаючої автівки.

Тому всі державні пропагандиські ресурси РФ відписалися, що ЗРК Patriot уражений у Києві високоточним ударом гіперзвуковим комплексом "Кинжал". А російська ППО за добу перехопила сім крилатих ракет Storm Shadow, заявили в Міноборони РФ. Чому сім Storm Shadow ми всі розуміємо. Треба ж щоб було хоч трохи більше, ніж ті 6 "Кинжалів", які збила українська ППО.

І це, я вважаю, прекрасна реакція. Замість робити реальні кроки, російська влада вибрала створювати паралельну реальність для мешканців РФ. Це ще раз нас утверджує в правильності думки Тімоті Снайдера, що коли РФ отримає тотальну поразку в цій війні, то вони просто відповзуть у свої кордони й розкажуть власному населенню, що то була перемога. Вони вже так і зробили фактично.

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Замість робити реальні кроки, російська влада вибрала створювати паралельну реальність для мешканців РФ. Це ще раз нас утверджує в правильності думки Тімоті Снайдера, що коли РФ отримає тотальну поразку в цій війні, то вони просто відповзуть у свої кордони й розкажуть власному населенню, що то була перемога. Вони вже так і зробили фактично

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Російські пропагандисти пережили, як вони кажуть, кілька неприємних інформаційних хвиль, які деморалізували й внесли панічні нотки в те, що лине нині з російського телевізора. Але є і цікава значна зміна. Отримання Україною зброї, здатної бити на далекі відстані, спричинила зливу погроз Великій Британії терористичними атаками та диверсіями. Однак, ці погрози непрямі. В стилі "нас там нєт" і не буде. Якісь партизани, хтось нехай візьме на себе відповідальність.

Прямо погрожувати, як це було раніше, ударами по Європі чи британських збройних силах, ядерною зброєю і радіоактивним пєплом навіть найбільш відморожені уникають. Щобільше, суттєва відмінність в тому, що про червоні лінії геть забули. Маргарита Симоньян взагалі розказала, що всі червоні лінії придумали самі телевізійні пропагандисти й це не є позицією влади. Тобто, раптом після обміну ударами серйозною зброєю з'ясувалося, що погрожувати особливо нічим?

Тому росіян будуть знов занурювати в гібридні війни та відповзати від розмов про третю світову і пряме зіткнення з НАТО? Поки рано так стверджувати, але такий шлях намічається.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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