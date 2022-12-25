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Китай буде "поглиблювати стратегічну взаємодовіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією, - МЗС КНР

25 грудня, 2022 неділя
14:45
Світ Путін і Сі Цзіньпін

Очільник МЗС Китаю Ван І захистив позицію країни щодо війни в Україні та заявив, що й надалі поглиблюватимуть взаємодовіру та співпрацю з Росією

Про це повідомляє AP.

Ван І під час відеоконференції в Пекіні заявив, що Китай "поглиблюватиме стратегічну взаємодовіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією.

Також міністра закордонних справ Китаю сказав. що у ситуації щодо війни в Україні Китай дотримувався "фундаментальних принципів об'єктивності та неупередженості".

"Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримувалися фундаментальних принципів об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги одній чи іншій стороні та не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації", - сказав очільник китайського МЗС.

Також він звинуватив США в тому, що вони сприяють погіршенню відносин між двома найбільшими економіками світу. За словами Ван І, Пекін "рішуче відкинув помилкову політику США щодо Китаю".

"Сполучені Штати вперто продовжують розглядати Китай як свого головного конкурента та брати участь у відвертій блокаді, придушенні та провокаціях проти Китаю", - сказав він.

Так, Китай уже звинуватив Америку в залякуванні, коли відмовився від своїх претензій на широку частину західної частини Тихого океану. Також відносини між країнами послабила й відмова Пекіну  засудити вторгнення в Україну й приєднатися до інших країн у запроваджені санкцій проти РФ. Утім Ван І зазначив, що Китай буде прагнути повернути відносини з США в нормальне русло.

  • 21 грудня лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України.

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