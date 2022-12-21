Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзьінпін під час псілкування з Медведєвим заявив, що Китай "сподівається, що всі сторони в українській "кризі" зберігатимуть стриманість і вирішать проблеми безпеки політичними засобами".

Зазначається, що Медведєв прибув до Пекіну на запрошення комуністичної партії КНР.

Сі Цзіньпін заявив йому, що сподівається, що компартія Китаю та "Єдина Росія" зможуть посприяють поглибленню стратегічної співпраці між Китаєм та Росією.

14 листопада президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін виступили з заявами, під час двосторонньої зустрічі на саміті лідерів G20.

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