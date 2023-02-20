Китай не передаватиме Росії летальну зброю, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Китай не поспішатиме та займатиме очікувальну позицію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Китай не передаватиме Росії летальну зброю, тому що Китай дивиться на світ по-іншому. Китай займає позицію умовного нейтралітету. Хоча ми сприймаємо цей нейтралітет проросійським, насправді це не так. Постачання озброєнь до Росії з боку Китаю не буде", - підкреслив Згурець.
Експерт також додав, що поразка Росії невигідна Китаю.
"Були прогнози, що Росія мала починати війну дещо пізніше. Коли буде розгромлена РФ, Китай залишиться без союзників у подальшому протистоянні зі США у форматі майбутньої війни, яку прогнозують експерти. Китай не буде поспішати та займатиме очікувальну позицію", - зазначив Згурець.
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