Китай не передаватиме Росії летальну зброю, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай не передаватиме Росії летальну зброю, тому що Китай дивиться на світ по-іншому. Китай займає позицію умовного нейтралітету. Хоча ми сприймаємо цей нейтралітет проросійським, насправді це не так. Постачання озброєнь до Росії з боку Китаю не буде", - підкреслив Згурець.

Експерт також додав, що поразка Росії невигідна Китаю.

"Були прогнози, що Росія мала починати війну дещо пізніше. Коли буде розгромлена РФ, Китай залишиться без союзників у подальшому протистоянні зі США у форматі майбутньої війни, яку прогнозують експерти. Китай не буде поспішати та займатиме очікувальну позицію", - зазначив Згурець.