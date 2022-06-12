Китай не планує надавати Росії матеріальну підтримку, - суспільний мовник Німеччини

Про це повідомляє суспільний мовник Німеччини "Tagesschau".

Міністр оборони Вей Фенхе під час конференції з безпеки в Сінгапурі заявив, що Китай "ніколи не надавав жодної матеріальної підтримки Росії" у контексті повномасштабної війни з Україною.

"Пекін підтримує "мирні переговори" між угрупованнями, що ворогують і сподівається, що "НАТО проведе переговори з Росією", - додав Фенхе.

Зазначається, що Пекін поки що відкрито не критикував вторгнення Росії в Україну і не заявив про підтримку військового наступу. Західні чиновники неодноразово попереджали Китай не підтримувати атаку Росії на сусідню країну. Попри це в економічному плані Росія та Китай останніми роками все ближче зблизилися.

11 червня очільник нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін висловив пропозицію щодо створення "нової G8". Як альтернативу "старої", звідки Росію було виключено. За його словами, до "нової вісімки" мають увійти партнери Росії, що "не беруть участі у санкційних війнах": Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран та Туреччина.

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