Спікер Держдуми Володін назвав економічних союзників РФ

Про це керівник державної думи РФ повідомив у себе в телеграмі в суботу, 11 червня 2022 року.

До "нової Великої вісімки", як назвав її Володін, за його словами, має увійти Росія та ті її партнери, що "не беруть участі у санкційних війнах".

"Група восьми країн, що не беруть участі у санкційних війнах, - Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран, Туреччина", - зазначив В'ячеслав Володін.

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Водночас, як він стверджує, нинішня група G7 нібито сама страждає через антиросійські санкції.

"Економіка США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії, Канади продовжує тріщати під вагою впроваджених проти Росії санкцій", - додав Володін.

Перед цим, нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував найвищу за 40 років інфляцію в країні.

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