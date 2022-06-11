Спікер Держдуми Володін назвав економічних союзників РФ
Очільник нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін висловив пропозицію щодо створення "нової G8". Як альтернативу "старої", звідки Росію було виключено
Про це керівник державної думи РФ повідомив у себе в телеграмі в суботу, 11 червня 2022 року.
До "нової Великої вісімки", як назвав її Володін, за його словами, має увійти Росія та ті її партнери, що "не беруть участі у санкційних війнах".
"Група восьми країн, що не беруть участі у санкційних війнах, - Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран, Туреччина", - зазначив В'ячеслав Володін.
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Водночас, як він стверджує, нинішня група G7 нібито сама страждає через антиросійські санкції.
"Економіка США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії, Канади продовжує тріщати під вагою впроваджених проти Росії санкцій", - додав Володін.
- Перед цим, нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував найвищу за 40 років інфляцію в країні.
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