Про це йдеться в заяві президента США, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Президент США Джо Байден зазначив, що на подорожчання бензину у США вплинуло повномасштабне вторгнення Росії до України.

"Путінське збільшення цін вдарило в травні тут і по всьому світові, – сказав Байден у п'ятницю, коментуючи новий звіт щодо цін у США. – Високі ціни на бензин, енергетику, продовольство забезпечили половину місячного росту цін, і ціни на бензин зросли на 2 долари за галон в багатьох місцях відтоді, як російські війська почали загрожувати Україні".

Байден зауважив, що Штати мають більше робити для захисту свободи в Україні та діяти швидше, зокрема і для того, щоб знизити ціни у США.

Також він додав, що адміністрація вживатиме негайних заходів для того, щоб знизити ціни для американців.

"Конгрес також має діяти терміново. Я закликаю Конгрес ухвалити законопроект про скорочення витрат на доставку цього місяця і передати його на мій стіл, щоб ми могли знизити ціни на товари. І я закликаю Конгрес прийняти закон про скорочення витрат для сімей, таких як рахунки за електроенергію та ліки, що відпускаються за рецептом", – йдеться в заяві .

Окрім того, президент США закликав американські нафтогазові компанії не зловживати своїм становищем і не завищувати ціни на продукцію.

Як зазначено у новому звіті міністерства праці США, оприлюдненому в п'ятницю, в травні інфляція у США прискорилась до 8,6% у річному вимірі порівняно з 8,3% у квітні – це максимальні темпи зростання з кінця 1981 року. У звіті зазначено, що є ризики поширення інфляції на велику кількість послуг і товарів, а не лише на бензин і споживчі товари.

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