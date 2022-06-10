Інфляція у США піднялась до 40-річного максимуму
У травні інфляція у США прискорилась до 8,6% у річному вимірі порівняно з 8,3% у квітні – це максимальні темпи зростання з кінця 1981 року
Про це пише The New York Times із посиланням на дані Міністерства праці США.
"Економісти попереджають, що боротьба з ростом інфляції може бути повільним і болісним процесом. Зриви виробництва та доставки, пов’язані з пандемією, показали ранні ознаки послаблення, але залишаються яскраво вираженими, утримуючи дефіцит таких продуктів, як автомобілі та вантажівки.
Війна в Україні піднімає ціни на продукти харчування та паливо, і її траєкторія непередбачувана. А споживчий попит залишається високим, підкріплений заощадженнями, накопиченими під час пандемії, і заробітними платами, які швидко зростають, хоча й недостатньо, щоб повністю компенсувати інфляцію", - пише видання.
Зазначається, що у річному вимірі ціни на газ зросли на 48,7%, на продукти харчування – на 11,9%.
- Відзначимо, що інфляція в Україні у травні прискорилася і становить 18% у річному вимірі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.05
Купівля 34.05Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе