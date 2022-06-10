Інфляція у США піднялась до 40-річного максимуму

Про це пише The New York Times із посиланням на дані Міністерства праці США.

"Економісти попереджають, що боротьба з ростом інфляції може бути повільним і болісним процесом. Зриви виробництва та доставки, пов’язані з пандемією, показали ранні ознаки послаблення, але залишаються яскраво вираженими, утримуючи дефіцит таких продуктів, як автомобілі та вантажівки.

Війна в Україні піднімає ціни на продукти харчування та паливо, і її траєкторія непередбачувана. А споживчий попит залишається високим, підкріплений заощадженнями, накопиченими під час пандемії, і заробітними платами, які швидко зростають, хоча й недостатньо, щоб повністю компенсувати інфляцію", - пише видання.

Зазначається, що у річному вимірі ціни на газ зросли на 48,7%, на продукти харчування – на 11,9%.

Відзначимо, що інфляція в Україні у травні прискорилася і становить 18% у річному вимірі.

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