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Китай не зацікавлений у перемозі Трампа, - КБФ

2 листопада, 2023 четвер
12:58
Світ Сі Цзіньпін та Джозеф Байден

Китай не зацікавлений у перемозі на майбутніх виборах президента США Дональда Трампа через «тарифну війну», яку той розв’язав під час перебування на посаді президента

Про це йдеться у статті Київського безпекового форуму «Закляті друзі: чим важлива для України зустріч Байдена і Сі?».

Автори зазначають, що невдовзі може відбутися довгоочікувана зустріч Президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За даними провідних американських ЗМІ, це може статися  під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде у Сан-Франциско 11-17 листопада.

"Україна зацікавлена у позитивному результаті зустрічі Джо Байдена з Сі Цзіньпінем. Без взаєморозуміння між Вашингтоном і Пекіном не варто очікувати на зміну ставлення Китаю до Росії та її агресії проти України, на перехід Пекіну якщо не до допомоги Україні, то принаймні на припинення прихованої допомоги агресору", - йдеться у статті.

У Київському безпековому форумі підкреслюють, що особиста зустріч лідерів США і Китаю може стати наступним етапом у процесі нормалізації відносин між країнами, які суттєво погіршилися за часів президентства Дональда Трампа.

У матеріалі також наголошується, що зустріч з Сі відбудеться у доволі складний для Байдена час через  протистояння у  Конгресі США з питання бюджету, війну на Близькому Сході, гостре суперництво з Трампом у контексті майбутніх президентських виборів.

"Враховуючи історію відносин Сі з Трампом, проблеми Байдена до певної міри є й проблемами китайського лідера, який, очевидно, зовсім не зацікавлений у зменшенні рейтингу сьогоднішнього американського Президента і нового приходу до влади його попередника", - йдеться у статті.

  • Невдовзі може відбутися довгоочікувана зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За даними американських ЗМІ, це може статися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде у Сан-Франциско 11-17 листопада.
Новини
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
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