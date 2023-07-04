Китай обмежить експорт деяких матеріалів для виробництва мікросхем
Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем
Про це повідомляє Reuters.
Стало відомо, що рішення щодо управління експортом рідкісних елементів, які Пекін класифікує як стратегічні, відбувається в той час, як Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікрочипів до Китаю.
Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм: антимонід, арсенід, металевий галій, нітрид, оксид, фосфід, селенід та арсенід індію-галію.
Вони також стосуватимуться шести германієвих продуктів: діоксиду германію, епітаксійної підкладки для зростання германію, злитка германію, металевого германію, тетрахлориду германію та фосфіду цинку-германію.
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій, а всі, хто експортує цю продукцію без дозволу, а також ті, хто експортує понад дозволені обсяги, будуть покарані.
- 4 липня стало відомо, що Китай, Японія та Південна Корея мають надіслати чіткий сигнал про зближення взаємовідносин та перегрупування у бік співпраці, щоб протистояти "примусу до залякування" з боку США.
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