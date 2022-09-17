Китай планує захопити Тайвань до 2027 року, - ЦРУ

Про це заявив у п'ятницю заступник директора ЦРУ Девід Коен, який зазначив, що китайський лідер ще не прийняв рішення щодо самого вторгнення, але хоче мати таку можливість, передає Укрінформ з посиланням на CNN.

"Він ще не прийняв рішення про це, але попросив своїх військових зробити це (до 2027 року). Оцінка розвідувального співтовариства все ще така, що в інтересах Сі є отримання контролю над Тайванем невійськовими засобами", - заявив Коен під час саміту з питань розвідки та національної безпеки в Нешнл Харбор у штаті Меріленд.

За даними ЦРУ, ключовою датою має бути 2027 рік, коли відзначатиметься 100-річчя створення Народно-визвольної армії Китаю і це збігатиметься з плановим виведенням зі строю деяких американських військових кораблів.

Відзначимо, Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.

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