Китай планує захопити Тайвань до 2027 року, - ЦРУ
Глава КНР Сі Цзіньпін повідомив своїм військовим про потребу захоплення Тайваню до 2027 року
Про це заявив у п'ятницю заступник директора ЦРУ Девід Коен, який зазначив, що китайський лідер ще не прийняв рішення щодо самого вторгнення, але хоче мати таку можливість, передає Укрінформ з посиланням на CNN.
"Він ще не прийняв рішення про це, але попросив своїх військових зробити це (до 2027 року). Оцінка розвідувального співтовариства все ще така, що в інтересах Сі є отримання контролю над Тайванем невійськовими засобами", - заявив Коен під час саміту з питань розвідки та національної безпеки в Нешнл Харбор у штаті Меріленд.
За даними ЦРУ, ключовою датою має бути 2027 рік, коли відзначатиметься 100-річчя створення Народно-визвольної армії Китаю і це збігатиметься з плановим виведенням зі строю деяких американських військових кораблів.
- Відзначимо, Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.
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