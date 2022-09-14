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Тайвань вивчає український досвід ведення інформаційної війни на випадок нападу Китаю

14 вересня, 2022 середа
17:46
Світ Тайвань

Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю

Про це повідомила міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан під час інтерв'ю Reuters.

"Ми дивимося на досвід російського вторгнення в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається в режимі реального часу", — заявила глава міністерства з цифрових питань Тайваню.

Україна ефективно донесла своє послання до всього світу, сказала Тан, додавши, що підтримка високоякісного зв'язку в режимі реального часу має вирішальне значення для зусиль.

Серед планів Тан - збереження зв'язку в разі атак з боку Китаю. Вона анонсувала пробну програму супутникового зв'язку вартістю 18 мільйонів доларів, яка протягом наступних двох років забезпечить Інтернет-послуги по всьому Тайваню. Україна користується послугою супутникового широкосмугового зв'язку Starlink від Ілона Маска.

Крім того, Тан звернула увагу на "стратегію гумору" української влади. Міністерка допомагала створювати публічні повідомлення Тайваню про пандемію COVID-19, використовуючи "меми" і гумор для боротьби з дезінформацією.

"Ми дуже публічно заявляємо, що наш сценарій — "гумор вище чуток". Як ми бачили на прикладі України, є також люди, які використовують ідеї навіть комедії, але, безумовно, "інтернет-меми", що поширюють інформацію згуртовують людей", — додала міністерка.

Тан сказала, що її не турбують онлайн-атаки, які можуть включати звинувачення в тому, що вона сепаратистка.

Китайські державні ЗМІ активно використовують твіттер та інші західні платформи соціальних мереж, навіть попри те, що вони заборонені в Китаї. Відповідаючи на запитання про використання Китаєм соціальних мереж у своїй кампанії обміну повідомленнями проти Тайваню в разі війни, Тан сказала, що це вже відбувається.

  • 1 вересня Тайвань пообіцяв контратакувати, якщо Китай увійде на його територію.
  • 6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами.
  • 30 серпня з'явилося повідомлення, що тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням.
  • Китайські безпілотники 30 серпня увійшли в повітряний простір округу Цзіньмень, у відповідь Тайвань відкрив вогонь.

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