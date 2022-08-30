Армія Тайваню вперше відкрила вогонь по китайських безпілотниках

Про це повідомляє видання Focus Taiwan.

За інформацією командування оборони Цзіньмень, починаючи з 16:23 зафіксували три безпілотні літальні апарати, які пролітали над островом Дадан, островом Ердан і островом Ши.

О 17:59 китайські безпілотники знову увійшли в повітряний простір над водами острова Ердан.

Тайванські військові здійснили оборонні постріли й БПЛА повернулися у напрямку китайського порту Сямень.

Це був перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника. Командування оборони описало свою чотириетапну процедуру реагування на зустрічі з безпілотниками: запуск попереджувальних сигнальних ракет, повідомлення про вторгнення, вигнання безпілотника та його збиття.

30 серпня з'явилося повідомлення, що тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням.

6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами.

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