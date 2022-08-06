Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами

Про це повідомляє Reuters.

Тайванські війська перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, які лежать недалеко від узбережжя материкового Китаю, після того, як цього тижня Пекін розпочав широкомасштабні військові навчання у відповідь на візит до Тайваню спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

Відзначимо, що Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

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