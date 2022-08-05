Експертка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань було багато дискусій, чи буде загострення двосторонніх відносин США - Китай. Моя точка зору - загострення буде. Водночас лишається відкритим питання, в якому вимірі? Адже після того, як Пелосі покинула Тайвань, відбувся знаковий момент - Китай розпочав військові навчання довкола острова", - зазначила Константинова.

Політологиня додала, що існує загроза відновлення гарячої фази нині заморожених конфліктів по всій планеті.

"Ситуація у Європі та війна Росії проти України - це лише фрагмент великої картини світу. Водночас багато експертів наголошують на тому, що ця тенденція до дестабілізації на глобальній арені може спровокувати ефект доміно. Щоб усі ці конфлікти, війни, які були в замороженому стані, не відновили свою гарячу фазу. Ситуація в Україні доводить до думки, що міжнародне право має працювати без виключень", - зауважила Віра Константинова.

Влада КНР повідомила про згортання співробітництва зі США через візит до Тайваню спікерки Палати представників американського парламенту Ненсі Пелосі.

3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників Конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.

Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі. Заяву підписали Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати та Верховний представник Європейського союзу.

4 серпня спікерка Палати представників США в межах свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула.

5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі. Це пов'язано з тим, що вона відвідала Тайвань.

Того ж дня видання The Washingron Post написало, що США викликали посла Китаю на тлі напруженості через візит Пелосі на Тайвань.

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