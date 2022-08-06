Про це повідомляє Politico.

За інформацією джерел видання, представники військового командування КНР не відповідають на численні дзвінки американських колег. Зокрема, вони проігнорували спроби зв'язатися з ними міністра оборони США Ллойда Остіна та голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі.

Експерти назвали мовчання Пекіна недалекоглядним та безрозсудним кроком, який збільшує ризик ескалації напруженої ситуації. Останній контакт США та КНР на рівні начальників штабів відбувся ще 7 липня.

Військові Китаю розпочали масштабні навчання біля Тайваню у відповідь на візит на острів спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb