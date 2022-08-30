English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням

Тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням

30 серпня, 2022 вiвторок
00:33
Світ Китай - Тайвань. Повітряні провокації

Уряд Тайваню повідомив про часті польоти безпілотників Китаю поблизу невеликих островів, які він контролює

Про це пише Reuters.

Своєю чергою, представник МЗС Китаю відмовився коментувати появу дронів біля островів, які контролює уряд Тайваню, назвавши їх “китайською територією”.

Поза тим, у соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як тайванські солдати кидають каміння в китайський дрон, намагаючись його відігнати. 

У Міністерстві закордонних справ Тайваню гнівно відреагували на таку позицію Пекіна.

“Є старовинне китайське прислів’я, яке говорить, що “непроханих людей називають злодіями”. Незалежно від того, чи входять вони через двері, чи визирають з повітря, тайванський народ не хоче таких злодіїв”, – заявили в міністерстві. 

Міністерство оборони Тайваню повідомило про подальше вторгнення безпілотників у понеділок поблизу крихітного острівця Лева, частини групи островів Кіньмен, які розташовані поблизу китайських міст Сямень і Цюаньчжоу.

  • 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
  • 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі. 
  • У міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань
  • Політологиня-міжнародниця Віра Константинова припустила, що загострення між Сполученими Штатами Америки й Китаєм через Тайвань цілком імовірне, але поки незрозуміло, в якому вигляді це буде.
  • 6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Китай
Тайвань
Читайте також:
техніка для ЗСУ, Порошенко
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Українці повинні сконцентрувати сили в одному місці і прорвати лінію фронту, інакше перемоги не буде – військовий експерт Глен Грант
Ярослав Юрчишин
27 серпня, 2022 субота
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.31
    Продаж 40.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
30 серпня
00:26
МІГ_29 словацьких ВПС
У Словаччині відбувся останній політ МіГ-29, які можуть передати Україні
00:20
росія іран
Росія не припиняла переговорів з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім
00:05
Нова Каховка
У окупованій Новій Каховці прогриміли потужні вибухи
00:01
Дональд Трамп
Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа
2022, понедiлок
29 серпня
23:10
Болгарія почала переговори з Газпром на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу
23:10
Ексклюзив
Сергій Шойгу
Шойгу міг стати першою жертвою закручування гайок у РФ, - експерт Defense Express Киричевський
23:09
На фото Володимир Зеленський
"Їдьте додому". Зеленський попередив окупантів про трагічний фінал
22:55
Олексій Хитров
"Багаті і невдахи". У Москві заарештували 107 учасників автопробігу
22:42
128 бригада
ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном, - CNN
22:25
Протести в Багдаді
Масові заворушення в Іраку. 12 загиблих, сотні поранених
22:11
ІКЕА
Кулеба у Швеції закликав IKEA відновити діяльність в Україні
22:03
Біолабораторія
10 країн назвали російські заяви про "біологічні лабораторії США" пропагандистським фейком
21:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін збирався пред'явити світу на саміті G20 пропозицію нової геополітичної реальності, - політексперт Кулик
21:52
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
У Херсоні уразили баржі біля Антонівського мосту
21:52
Александар Вучич
"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі": Вучич заявив, що Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв
21:46
У США знають про український контрнаступ на Півдні, але не коментуватимуть розвиток подій
21:40
орден "Золота Зірка", Герой України
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих українських захисників
21:34
Норвегія
Норвегія планує виділити приблизно $200 млн на забезпечення України газом
21:30
Леонід Гозман
У Москві затримали політика Гозмана за порівняння Сталіна з Гітлером
21:14
Джон Кірбі
Демілітаризована зона і контрольована зупинка, - Білий дім про розв'язання проблеми ЗАЕС
21:09
Олаф Шольц
"Залізний купол" над Європою: у бундесвері підтримують ідею Шольца
21:09
ЗСУ, південний напрямок
Армія РФ намагалася штурмувати Потьомкине на Херсонщині та ще щонайменше 11 пунктів на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
21:02
ППО С-300
МЗС України вручило ноту послу Туреччини за дозвіл перевезти російські С-300 через Босфор
20:51
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ наступають на Півдні: чи врятує Росію 3-й армійський корпус? Колонка Сергія Згурця
20:50
війна з росією
На Херсонщині йдуть "переговори" про "жести доброї волі", - Подоляк
20:37
Монобанк
У Monobank з’явиться можливість відповісти на платіж емодзі або коментарем
20:35
Ексклюзив
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Ми входимо в етап, що визначатиме терміни війни та її політичні результати, - експерт Defense Express Киричевський
20:26
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:23
Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС
ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженого обстрілами даху ЗАЕС
20:19
Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей
Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей
19:58
Зеленський
"Боремося за ваші права": Зеленський закликав бізнес Франції "не втомлюватися від війни" і запросив на форум щодо відновлення України
19:45
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили 12 ракетами по Миколаєву: двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 24
19:26
снайпер
ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів та офіцерів, - Bloomberg
19:23
Інтерв’ю
Головатий
День проголошення Незалежності України був початком, який неодмінно мав вилитися в криваву бійню – Сергій Головатий
19:19
Петер Сійярто
Угорщина сподівається на збільшення постачань від Газпрому у вересні, - Сійярто
19:17
російський окупант
"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": російський окупант про ситуацію на фронті, - перехоплення
19:15
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи, - журналіст "Радіо Свобода" Хотин
18:58
G7 Країни Великої сімки
G7 про ЗАЕС: "Дії РФ посилюють ризик ядерної аварії та загрожують Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті"
18:37
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом, - експерт Defense Express Киричевський
18:37
Оновлено
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - мер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV