Тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням

Про це пише Reuters.

Своєю чергою, представник МЗС Китаю відмовився коментувати появу дронів біля островів, які контролює уряд Тайваню, назвавши їх “китайською територією”.

Поза тим, у соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як тайванські солдати кидають каміння в китайський дрон, намагаючись його відігнати.

У Міністерстві закордонних справ Тайваню гнівно відреагували на таку позицію Пекіна.

“Є старовинне китайське прислів’я, яке говорить, що “непроханих людей називають злодіями”. Незалежно від того, чи входять вони через двері, чи визирають з повітря, тайванський народ не хоче таких злодіїв”, – заявили в міністерстві.

Міністерство оборони Тайваню повідомило про подальше вторгнення безпілотників у понеділок поблизу крихітного острівця Лева, частини групи островів Кіньмен, які розташовані поблизу китайських міст Сямень і Цюаньчжоу.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

У міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань

Політологиня-міжнародниця Віра Константинова припустила, що загострення між Сполученими Штатами Америки й Китаєм через Тайвань цілком імовірне, але поки незрозуміло, в якому вигляді це буде.

6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами.

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