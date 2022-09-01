Тайвань обіцяє контратакувати, якщо Китай увійде на її територію

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у повідомленні, Тайвань заявив, що скористається своїм правом на самооборону та контратаку, якщо китайські збройні сили увійдуть на її територію, оскільки Пекін посилив військову діяльність поблизу демократично керованого острова.

"Для літаків і кораблів, які увійшли в нашу морську і повітряну територію в 12 морських миль, національна армія буде використовувати право на самооборону і контратаку без винятку", - сказав заступник начальника генерального штабу Тайваню з операцій і планування Лінь Вень-Хуан.

Зазначається, що Китай вважає Тайвань своїм володінням, попри рішучі заперечення уряду Тайбею, і цього місяця китайські військові провели навчання навколо острова у відповідь на візит до Тайбею спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Офіційні особи з питань оборони Тайваню заявили, що військове патрулювання Китаю "високої інтенсивності" поблизу Тайваню продовжується, а намір Пекіна зробити Тайванську протоку, що розділяє обидві сторони, своїм "внутрішнім морем", стане головним джерелом нестабільності в регіоні", - пише Reuters.

6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами.

30 серпня з'явилося повідомлення, що тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням.

Китайські безпілотники 30 серпня увійшли в повітряний простір округу Цзіньмень, у відповідь Тайвань відкрив вогонь.

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