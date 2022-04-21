Китай поширює російські фейки про війну в Україні і про НАТО, - Держдеп США
Заступниця державного секретаря Венді Шерман зустрілася сьогодні в Брюсселі із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та постійними представниками НАТО
Про це йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства США.
Венді Шерман зокрема висловила співрозмовникам занепокоєння США підтримкою Китаєм російської агресії.
Ця підтримка помітна у поширенні Пекіном російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України.
Заступниця очільника Держдепу закликала до "продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - сказано у пресрелізі.
- Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден вивчає жахливі фото з України "з сумом і страхом за людей".
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