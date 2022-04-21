Про це йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства США.



Венді Шерман зокрема висловила співрозмовникам занепокоєння США підтримкою Китаєм російської агресії.



Ця підтримка помітна у поширенні Пекіном російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України.



Заступниця очільника Держдепу закликала до "продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - сказано у пресрелізі.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден вивчає жахливі фото з України "з сумом і страхом за людей".

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