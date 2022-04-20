Про це Джен Псакі заявила в ефірі CNN.

"Ми, безумовно, бачили ці волання про допомогу. Ми, безумовно, будемо закликати російський уряд зробити правильні речі, гарантувати безпечний проїзд для будь-якого цивільного населення або інших осіб, які бажають покинути місто (Маріуполь. - Ред.)", - сказала Псакі.

Відповідаючи на запитання про те, як президент США Джо Байден реагує на жахливі фото, які надходять з України, речниця Білого дому відповіла, що робить це так само, як і багато інших американців.



"Президент вивчає ці фото, як і багато американців, із сумом чи, знаєте, страхом за народ України, за сім’ї, за дітей, за невинних мирних жителів, які перебувають у зоні ризику", – сказала Псакі.



Вона додала, що "цей конфлікт забирає багато часу" президента США.



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