Китай припинив імпорт яловичини з Литви через конфлікт навколо Тайваню

Про це повідомляє Reuters.



Головне митне управління Китаю зазвичай припиняє імпорт м’яса, якщо країни-експортери повідомляють про спалахи хвороб у худоби. Однак Литва останнім часом не повідомляла про жодну хворобу тварин Всесвітній організації охорони здоров’я тварин (OIE). Конкретних причин призупинення імпорту Китай не назвав.



Згідно з даними Єврокомісії, литовський експорт до Китаю в грудні 2021 року впав на 91% порівняно з тим же місяцем 2020 року.



У 2021 році Литва експортувала до Китаю 853 тонни яловичини, що становить чверть від загального експорту яловичини. А з початку грудня 2021 року країна припинила постачання харчових продуктів, зокрема яловичини, до Китаю.



Литва дозволила Тайваню відкрити фактичне посольство у своїй столиці Вільнюсі минулого року. Це рішення розлютило Пекін, який вважає острів власною територією.



Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь відмовився розповідати про призупинення яловичини, але заявив, що Литва повинна виправити свої помилки.



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