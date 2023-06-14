Китай разом з двома космічними агентствами досліджуватиме Місяць в рамках місії Чан’е-6
Китай підписав угоди з європейським і французьким космічними агентствами про спільне дослідження Місяця в рамках наступної місії місячного зонда Чан’е-6. Її запуск очікується у 2024 році
Про це пише CGTN.
Зазначається, що місія Чан’е-6 буде нести наукові прилади, розроблені Європейським космічним агентством (ESA) і Французьким національним центром космічних досліджень (CNES) для фундаментальних досліджень планетарної науки, а також вивчення місячного ґрунту.
Корисним навантаженням, розробленим Європейським космічним агентством, є аналізатор негативних іонів, який використовується для виявлення на місці негативних іонів на поверхні Місяця. А у Франції - детектор радону, який вимірює радон і продукти його розпаду на поверхні Місяця для подальшого покращення розуміння фізичних властивостей місячного ґрунту.
- Раніше повідомлялося, що Китай активно розвиває свою Місячну програму і має повну впевненість у тому, що до 2030 року здійснить пілотований політ до Місяця і висадку астронавтів на його поверхню.
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