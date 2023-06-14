Про це пише CGTN.

Зазначається, що місія Чан’е-6 буде нести наукові прилади, розроблені Європейським космічним агентством (ESA) і Французьким національним центром космічних досліджень (CNES) для фундаментальних досліджень планетарної науки, а також вивчення місячного ґрунту.

Корисним навантаженням, розробленим Європейським космічним агентством, є аналізатор негативних іонів, який використовується для виявлення на місці негативних іонів на поверхні Місяця. А у Франції - детектор радону, який вимірює радон і продукти його розпаду на поверхні Місяця для подальшого покращення розуміння фізичних властивостей місячного ґрунту.