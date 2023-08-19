Про це інформує Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що зранку зафіксувало 42 китайських літаки і вісім кораблів, які брали участь у навчаннях навколо острова. Шість літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між двома країнами. У відповідь, міноборони Тайваню розгорнуло власні сили.

Натомість у Китаї повідомили, що здійснюють спільні навчання і тренування військово-морських і військово-повітряних сил, зосереджуючись на координації дій кораблів і літаків, захопленні контролю поблизу території Тайваню з метою перевірки "реальних бойових можливостей" сил.

Уряд Тайваню рішуче засудив навчання Китаю, а міноборони заявило, що воно "має здатність, рішучість і впевненість у забезпеченні національної безпеки".

Зазначається, що віцепрезидент Вільям Лай є головним кандидатом на пост президента у січневих виборах. Він повернувся зі США 18 серпня.