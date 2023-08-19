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Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню на тлі візиту віцепрезидента до США

19 серпня, 2023 субота
14:30
Світ Китай - Тайвань. Повітряні провокації

Китай у суботу, 19 серпня, розпочав військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит віцепрезидента Вільяма Лая до США

Про це інформує Reuters

Міністерство оборони Тайваню заявило, що зранку зафіксувало 42 китайських літаки і вісім кораблів, які брали участь у навчаннях навколо острова. Шість літаків Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між двома країнами. У відповідь, міноборони Тайваню розгорнуло власні сили. 

Натомість у Китаї повідомили, що здійснюють спільні навчання і тренування військово-морських і військово-повітряних сил, зосереджуючись на координації дій кораблів і літаків, захопленні контролю поблизу території Тайваню з метою перевірки "реальних бойових можливостей" сил.

Уряд Тайваню рішуче засудив навчання Китаю, а міноборони заявило, що воно "має здатність, рішучість і впевненість у забезпеченні національної безпеки".

Зазначається, що віцепрезидент Вільям Лай є головним кандидатом на пост президента у січневих виборах. Він повернувся зі США 18 серпня. 

  • 9 серпня десять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше була неофіційним кордоном між Китаєм та Тайванем. За словами міноборони країни, це стало другим подібним вторгненням за тиждень. 
Китай
Тайвань
США
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