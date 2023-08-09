Тайвань заявив про друге за тиждень вторгнення китайських літаків в зону ППО острова

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що ці літаки діяли в координації з п'ятьма китайськими військовими кораблями, які брали участь у патрулюванні. За словами міноборони острова, це стало другим подібним вторгненням цього тижня.

Reuters додає, що Тайвань, який Китай вважає своєю територією, протягом останніх трьох років неодноразово скаржився на військову активність Китаю поблизу нього, оскільки Пекін посилює тиск, намагаючись змусити острів визнати свій суверенітет.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що приблизно з 9 ранку було виявлено загалом 25 китайських літаків, які брали участь в операціях у морі, включаючи винищувачі J-10 і J-16, а також бомбардувальники H-6.

З цих літаків, за словами міністерства, 10 або перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше служила неофіційним бар'єром між двома сторонами, або увійшли в південно-західну частину ідентифікаційної зони ППО Тайваню.

Водночас збройні сили Тайваню направили кораблі та літаки для спостереження.

Що відомо про ситуацію з військовими літаками Китаю на території Тайваню

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.

26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

Згодом колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відвідав КНР де заявив, що обидві сторони мають працювати разом, аби уникнути війни, адже народи обох держав "є китайцями".

Натомість Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.

5 травня у США заявили, що у разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років.

8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.

На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.

10 квітня у МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави.

14 травня військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно, китайської повітряної кулі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 3 червня попереджав, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку.

Уранці 8 червня у відповідь на входження 37 китайських військових літаків у зону ППО острова, Тайвань активував свої системи. Частина з них потім полетіла в західну частину Тихого океану.