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У МЗС КНР заявили, що Тайвань - їхня внутрішня справа, а світ має дотримуватися принципу "одного Китаю"

10 квітня, 2023 понедiлок
19:06
Світ Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь

У МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає кореспондент Укрінформу.

Так він прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Європа не повинна наслідувати політику США чи Китаю щодо Тайваню

"Тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю. Принцип "одного Китаю" є домінуючим консенсусом міжнародної спільноти та основною нормою міжнародних відносин», - сказав речник.

Ван назвав сепаратистським рух за незалежність Тайваню та закликав світ дотримуватись політики "одного Китаю".

Речник також назвав військові навчання КНР навколо острова "суворим попередженням сепаратистським силам незалежності Тайваню" та необхідним кроком для "захисту національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю".

  • На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.
Китай
Тайвань
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