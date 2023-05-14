У Тайвані виявили уламки китайського космічного аеростату
Військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно, китайської повітряної кулі
Про це повідомляє Focus Taiwan
За словами командування оборони Мацу, відповідального за захист однойменного архіпелагу, під час патрулювання в суботу ввечері на дорозі, за межами їхнього табору, солдати виявили уламки метеорологічних куль. Пристрій має спрощені китайські ієрогліфи "Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company" і "GTS12 digital radio".
Наразі вирішено продовжити дослідження руїн і посилити військові патрулі.
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