У США заявили, що в разі війни між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн на рік
У разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років
Про це заявила голова нацрозвідки США Авріл Хейнс.
Такі втрати пов'язані з тим, що виробництво передових напівпровідникових чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing Company на острові зупиниться.
Ці чіпи використовуються в більшості електронних пристроїв по всьому світу, тому це негативно позначиться на китайській, американській та світовій економіці.
Уряд США занепокоєний посиленням військової активності Китаю поблизу Тайваню.
- Пекін закликає світ дотримуватись принципу "єдиного Китаю" у відносинах із Тайванем, який він уважає своєю територією.
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