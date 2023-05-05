Про це заявила голова нацрозвідки США Авріл Хейнс.

Такі втрати пов'язані з тим, що виробництво передових напівпровідникових чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing Company на острові зупиниться.

Ці чіпи використовуються в більшості електронних пристроїв по всьому світу, тому це негативно позначиться на китайській, американській та світовій економіці.

Уряд США занепокоєний посиленням військової активності Китаю поблизу Тайваню.