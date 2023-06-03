Глава Пентагону попереджає про загрозу війни на Тайвані: конфлікт буде руйнівним
Міністр оборони США Ллойд Остін попереджає, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на саміті "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі.
"Весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Від цього залежить безпека комерційних судноплавних шляхів і глобальних ланцюгів постачання. Так само свобода навігації в усьому світі. Не помиляйтесь: конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним", - заявив Остін.
Також він наголосив, що "конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити". Але й додав, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
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