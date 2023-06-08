Про це інформує тайванське міноборони.

О 5 ранку за місцевим часом (00:00 за Києвом) 37 літаків ВПС Китаю увійшли в зону ідентифікації ППО Тайваню. Серед них були винищувачі J-11 і J-16, стратегічні ядерні бомбардувальники H-6 та розвідувальні літаки з системами AWACS.

Повідомляється, що деякі з них полетіли через південно-східний повітряний простір Тайваню до західної частини Тихого океану для тренувань із повітряної розвідки дальньої дії.

Також було зафіксовано 4 судна PLAN навколо Тайваню.

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У відповідь на це тайванське міноборони підняв свої літаки в небо та направив судна та ракетні системи наземного базування.

"Збройні сили Республіки Королівство уважно стежать за ситуацією за допомогою нашої системи ISR і направили у відповідь літаки CAP, військово-морські кораблі та наземні ракетні системи", - наголосили у пресслужбі.

Що відомо про ситуацію з військовими літаками Китаю на території Тайваню

26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

Згодом колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відвідав КНР де заявив, що обидві сторони мають працювати разом, аби уникнути війни, адже народи обох держав "є китайцями".

Натомість Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.

5 травня у США заявили, що у разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років.

8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.

На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.

10 квітня у МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави.

14 травня військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно, китайської повітряної кулі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 3 червня попереджав, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку.