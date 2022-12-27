Про це повідомляє ВВС.

Карантин для приїжджих буде скасовано з 8 січня, проте вони все одно повинні будуть здавати ПЛР-тест. Також буде скасовано обмеження на щоденну кількість рейсів до Китаю. Раніше, з березня 2020 року, кожен, хто в’їжджав до Китаю, мав проходити обов’язковий карантин до трьох тижнів у державному закладі. Нещодавно його скоротили до п’яти днів.

Влада заявила, що "оптимізує" візові механізми для іноземців, які бажають приїхати до Китаю для роботи та навчання, а також для сімейних візитів і зустрічей.

Наразі не відомо, чи стосуватиметься оптимізація туристичних віз.

ВВС повідомляє, що зняття обмежень активно підтримали громадяни, найпопулярніші туристичні онлайн-агентства країни повідомили про сплеск трафіку протягом кількох годин після оголошення.

Не зважаючи на зняття обмежень, Китай продовжує боротися з активним поширенням вірусу. Справжня кількість захворювань та смертей наразі невідома, оскільки офіційні особи КНР припинили оприлюднювати дані про коронавірус.

Не зважаючи на відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

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