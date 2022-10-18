Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай використовую ситуацію в яку Путін себе загнав, почавши війну проти України. Китаю вигідно використовувати слабкість Росії, щоб купувати дешеву нафту, газ та посилювати свій вплив на російську економіку", - зазначив Коваль.

Експерт зауважив, що президент Китаю жодного разу не сказав, що буде підтримувати Росію.

"Президент Китаю навпаки сказав, що війна Росії проти України - це не те чого ми хотіли, так суперечності між державами не вирішуються. Китай не допомагає Росії так, як Іран. Америка чітко попередила Китай, якщо він буде допомагати Росії обходити санкції, то Китай сам підпадає під санкції. Цього сценарію Китай хоче уникнути. Китай перестраховує себе і не допомагає Росії так, як того хоче Путін", - додав Коваль.

Через шість місяців після вторгнення в Україну Росія відчуває серйозний дефіцит технологій, спричинений санкціями.

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