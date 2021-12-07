Китай запустив п'ять супутників за допомогою ракети-носія

Про це пише Сіньхуа.



Ракета стартувала о 12:12 за пекінським часом із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, доставивши п'ять невеликих супутників на заплановану орбіту.



Для ракет-носіїв серії CERES-1 це вже другий запуск.



Довідка: CERES-1 - це чотириступенева ракета для доставки невеликих супутників на низьку навколоземну орбіту. На перших трьох ступенях застосовують твердопаливні двигуни. Четвертий ступінь, який забезпечує точне розміщення супутників на розрахунковій орбіті, містить рідинний ракетний двигун. Ракета доставляє вантаж завважки до 350 кг на низьку навколоземну орбіту та до 230 кг - на сонячно-синхронну орбіту заввишки 700 км. Точність виведення вантажу складає 5 км за висотою орбіти та 0,1 градуса за нахиленням.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb