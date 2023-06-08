Китай запустив у космос новітню ракету із 26 супутниками

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Державне управління пілотованої космонавтики Китаю.

Ракета злетіла в середу, 7 червня, з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Як зазначається, супутники будуть використовуватися переважно для перевірки технологій і комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі.

Запуск став другим польотом ракет-носіїв сімейства "Ліцзянь-1", яка на сьогодні є найбільшою твердопаливною ракетою Китаї. Її загальна висота становить 31 метр, максимальний діаметр – 2,65 метра, а злітна вага – 135 тонн.

"Ліцзянь-1" здійснила перший політ у космос у серпні минулого року, коли вивела на орбіту шість супутників.

За даними китайського космічного агентства, у 2023 році КНР планує здійснити понад 60 космічних запусків та реалізувати низку проєктів, серед яких четверта фаза програми дослідження Місяця та пошуку нових планет.