Китай запустив у космос новітню ракету із 26 супутниками
Китай вдруге успішно запустив у космос новітню твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на заплановані навколоземні орбіти 26 експериментальних супутників
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Державне управління пілотованої космонавтики Китаю.
Ракета злетіла в середу, 7 червня, з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.
Як зазначається, супутники будуть використовуватися переважно для перевірки технологій і комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі.
Запуск став другим польотом ракет-носіїв сімейства "Ліцзянь-1", яка на сьогодні є найбільшою твердопаливною ракетою Китаї. Її загальна висота становить 31 метр, максимальний діаметр – 2,65 метра, а злітна вага – 135 тонн.
"Ліцзянь-1" здійснила перший політ у космос у серпні минулого року, коли вивела на орбіту шість супутників.
За даними китайського космічного агентства, у 2023 році КНР планує здійснити понад 60 космічних запусків та реалізувати низку проєктів, серед яких четверта фаза програми дослідження Місяця та пошуку нових планет.
- Нагадаємо, 30 травня Китай запустив на орбіту корабель "Шеньчжоу-16" з трьома космонавтами на борту. Він проведе стикування з базовим модулем станції "Тяньгун". Члени екіпажу Цзін Хайпен, Гуй Хайчао та Чжу Янчжу працюватимуть на станції п'ять місяців.
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