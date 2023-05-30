Китай запустив на орбіту корабель "Шеньчжоу-16" з трьома космонавтами на борту
КНР запустила до власної орбітальної станції корабель "Шеньчжоу-16" з екіпажем із трьох космонавтів
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Корабель запустили до станції за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань о 4:31 за київським часом.
Після виходу на орбіту космічний корабель в автоматичному режимі проведе зближення та стикування з базовим модулем станції "Тяньгун". Члени екіпажу Цзін Хайпен, Гуй Хайчао та Чжу Янчжу працюватимуть на станції п'ять місяців.
Загалом на станції побували вже чотири екіпажі по три людини в кожному. Зараз там перебувають космонавти з "Шеньчжоу-15", які повернуться на Землю на початку червня.
Після прибуття "Шеньчжоу-16" на станції деякий час перебуватиме шестеро людей.
- 30 листопада 2022 року корабель "Шеньчжоу-15" відправився до китайської орбітальної станції "Тяньгун".
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