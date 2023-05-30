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Китай запустив на орбіту корабель "Шеньчжоу-16" з трьома космонавтами на борту

30 травня, 2023 вiвторок
07:04
Наука Старт китайського космічного корабля "Шеньчжоу-16", Shenzhou-16

КНР запустила до власної орбітальної станції корабель "Шеньчжоу-16" з екіпажем із трьох космонавтів

Про це повідомляє "Сіньхуа".  

Корабель запустили до станції за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань о 4:31 за київським часом. 

Після виходу на орбіту космічний корабель в автоматичному режимі проведе зближення та стикування з базовим модулем станції "Тяньгун". Члени екіпажу Цзін Хайпен, Гуй Хайчао та Чжу Янчжу працюватимуть на станції п'ять місяців.

Загалом на станції побували вже чотири екіпажі по три людини в кожному. Зараз там перебувають космонавти з "Шеньчжоу-15", які повернуться на Землю на початку червня. 

Після прибуття "Шеньчжоу-16" на станції деякий час перебуватиме шестеро людей.

Світ
Китай
космос
Технології
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