Про це повідомляє "Сіньхуа".

Корабель запустили до станції за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань о 4:31 за київським часом.

Після виходу на орбіту космічний корабель в автоматичному режимі проведе зближення та стикування з базовим модулем станції "Тяньгун". Члени екіпажу Цзін Хайпен, Гуй Хайчао та Чжу Янчжу працюватимуть на станції п'ять місяців.

Загалом на станції побували вже чотири екіпажі по три людини в кожному. Зараз там перебувають космонавти з "Шеньчжоу-15", які повернуться на Землю на початку червня.

Після прибуття "Шеньчжоу-16" на станції деякий час перебуватиме шестеро людей.

VIDEO: China's Shenzhou-16 mission takes off bound for space station pic.twitter.com/jzV6X7Mbr2 — AFP News Agency (@AFP) May 30, 2023