КНР запустила на орбіту пілотований космічний корабель
Китайський корабель із космонавтами "Шеньчжоу-15" відправився до Національної орбітальної станції Китаю "Тяньгун"
Про це інформує китайський телеканал CGTN.
Космічний корабель "Шеньчжоу-15" з трьома тайконавтами відправився до Національної орбітальної станції Китаю "Тяньгун". Це сталося у вівторок, 29 листопада, о 23:08 за Пекіном. Ракета Long March-2F Y15 з космічним кораблем стартувала з центру запуску супутників Цзюцюань.
Місія стала четвертою експедицією тайконавтів на орбітальну станцію "Тяньгун". Передбачається, що екіпаж здійснить понад 40 наукових та технічних експериментів і тестів. Також сплановано три-чотири виходи у відкритий космос тайконавтами, аби вони провели монтажні роботи зовні станції.
- Нагадаємо, 16 листопада у межах першої за півстоліття програми Artemis I NASA з третьої спроби вдалося відправити ракету до Місяця.
- 27 листопада в SpaceX підтвердили, що корабель Dragon з 3,5 т вантажу дістався Міжнародної космічної станції. До МКС прямували продукти, різне обладнання для проведення наукових експериментів та нові сонячні батареї.
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