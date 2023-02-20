Китай зацікавлений у затягуванні війни в Україні
Разом з тим Китай точно не рятуватиме Росію, коли та почне сипатися зсередини
Ніхто з глобальних лідерів не зацікавлений у затягуванні російсько-української війни так, як Китай. Виснажується Росія, втомлюється Захід.
Погрожуючи почати надавати Росії зброю, Китай може ускладнювати надання західної зброї Україні. Цим Пекін буде ще більше затягувати війну. Це все по-східному буде прикриватися балачками про мир.
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Разом з тим Китай точно не рятуватиме Росію, коли та почне сипатися зсередини.
В України й наших західних союзників немає інших альтернатив
Тому, як не крути, в України й наших західних союзників немає інших альтернатив.
Кінець РФ має стати розв‘язком наявної глобальної напруги й випустити накопичену пару.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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