Китай заявив про готовність бути глобальним партнером з Росією

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова китайського лідера.

Відомо, що 30 грудня Путін заявив, що очікує від голови Китаю Сі Цзіньпіня здійснення державного візиту до Росії навесні 2023 року. Це, на його думку, було б публічною демонстрацією солідарності з боку Пекіна на тлі військової кампанії Росії.

"Ми чекаємо вас, шановний пане Голово, дорогий друже, ми чекаємо вас наступної весни з державним візитом у Москві", - сказав він.

Путін підкреслив, що російсько-китайські відносини набувають значення як "стабілізувальний фактор", і що він прагне поглибити військову співпрацю між двома країнами.

Сі Цзіньпін відповів, що Китай готовий до стратегічного співробітництва з Росією на тлі "складної ситуації у світі".

Зазначається, що відносини країн, які обидві називають партнерством "без обмежень", набули особливого значення після повномасштабного вторгнення Росії.

Агентство зазначає, що попри санкції Заходу проти Росії, Китай утримується від засудження військової кампанії Москви, натомість наголошуючи на необхідності миру. Крім того, російський експорт енергоресурсів до Китаю значно зріс після початку конфлікту, і тепер Росія є єдиним найбільшим постачальником нафти в Китай.

25 грудня очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що країна "поглиблюватиме стратегічну взаємодовіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією. Разом з тим, очільник МЗС сказав. що у ситуації щодо війни в Україні Китай дотримувався "фундаментальних принципів об'єктивності та неупередженості".

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