Про це інформує Reuters із посиланням на дані митниці.

Інформація з митниці свідчить про торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Відповідно до даних, китайська компанія Quzhou Nova закупила не менш як 3220 тонн мідного сплаву в злитках на суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Завод розташований у Донецькій області на сході України, неподалік кордону з Луганською областю.

Офіційний Пекін не запроваджував жодних обмежень щодо торгівлі з Росією, утім США раніше пригрозили внести до чорного списку компанії по всьому світу за порушення своїх санкцій і застерегли Пекін від постачання до РФ товарів, заборонених правилами експорту США.

Quzhou Nova повідомила агентству Reuters, що вона не має імпортних та експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами в злитках.

Коли агентство Reuters показало Quzhou Nova деталі експорту до митних даних, 23 березня компанія заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не проштамповано і не підписано", і запропонувала зв'язатися з митницею з цього питання.

Анонімне джерело на Дебальцевському заводі повідомило, що на території підприємства знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилося коментувати питання про постачання мідних сплавів до Китаю, заявивши, що інформація є "комерційною таємницею".