Китайська компанія імпортувала мідь з окупованої РФ частини України, - Reuters
Китайська компанія придбала зливки мідних сплавів на суму не менше $7,4 млн у підприємства, що знаходиться на окупованій Росією частині України
Про це інформує Reuters із посиланням на дані митниці.
Інформація з митниці свідчить про торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Відповідно до даних, китайська компанія Quzhou Nova закупила не менш як 3220 тонн мідного сплаву в злитках на суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.
Завод розташований у Донецькій області на сході України, неподалік кордону з Луганською областю.
Офіційний Пекін не запроваджував жодних обмежень щодо торгівлі з Росією, утім США раніше пригрозили внести до чорного списку компанії по всьому світу за порушення своїх санкцій і застерегли Пекін від постачання до РФ товарів, заборонених правилами експорту США.
Quzhou Nova повідомила агентству Reuters, що вона не має імпортних та експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами в злитках.
Коли агентство Reuters показало Quzhou Nova деталі експорту до митних даних, 23 березня компанія заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не проштамповано і не підписано", і запропонувала зв'язатися з митницею з цього питання.
Анонімне джерело на Дебальцевському заводі повідомило, що на території підприємства знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилося коментувати питання про постачання мідних сплавів до Китаю, заявивши, що інформація є "комерційною таємницею".
- Злиті секретні документи Пентагону свідчать, що КНР могла схвалити надання зброї Росії. Китай схвалив "надання летальної допомоги" Росії у її війні в Україні на початку цього року та планував замаскувати військову техніку під цивільні речі.
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