Про це свідчать перехоплені США дані російської розвідки, виявлені в секретних документах, які були злиті нещодавно, пише The Washington Post

Перехоплення, очевидно отримане в результаті прослуховування США Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

Відповідно до "сигналів розвідки", як сказано в зведенні, СЗР повідомила, що Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове постачання" зброї та хотіла, щоб це трималося в секреті. У повідомленні не вказано джерело інформації СЗР.

"Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав летальну допомогу Росії. Але ми як і раніше стурбовані і продовжуємо уважно стежити", – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. Високопоставлений оборонний чиновник погодився з такою оцінкою.

У звіті представлені найдетальніші на сьогодні докази того, що призвело до шквалу державних і приватних попереджень адміністрації Байдена Пекіну, починаючи з кінця лютого.

Китай, який дотримується свого нейтралітету щодо війни в Україні, засудив ці заяви США та заявив, що ніколи не погодиться на примус чи "вказування пальцями США", коли Вашингтон спрямовує величезну кількість зброї у війну.

Але витік документа розширює уявлення про поглиблення відносин Росії з Китаєм, який зараз є головним іноземним другом Москви, оскільки війна президента Володимира Путіна в Україні робить Росію все більш ізольованою. Хоча президент Китаю Сі Цзіньпін, здавалося, зміцнив свої відносини з Путіним під час триденного візиту до Москви минулого місяця, Китай утримався від повної підтримки зусиль російського лідера в Україні, натомість позиціонуючи себе як потенційного миротворця.

Сполучені Штати і НАТО скептично відреагували на заклики Пекіна припинити вогонь і на його мирний план з 12 пунктів, заявивши, що жодне рішення не повинно дозволити Росії "відпочити" і "переозброїтися". Тим часом Україна вимагає, щоб будь-яке врегулювання шляхом переговорів поважало її міжнародно визнані кордони, що вимагало б від Росії виходу з Криму та інших окупованих територій України.

19 лютого, наступного дня після зустрічі з Ваном на конференції з питань безпеки в Мюнхені, Блінкен сказав CBS News, що останнім часом зросла занепокоєність адміністрації щодо того, що Китай може надати підтримку російським військовим зусиллям.

"Ми бачили, як вони надають нелетальну підтримку Росії для використання в Україні", — сказав Блінкен. "Занепокоєння, яке ми маємо зараз, ґрунтується на інформації, яку ми маємо, що вони розглядають можливість надання летальної підтримки, і ми чітко дали їм зрозуміти, що це спричинить серйозні проблеми для наших відносин".

На запитання, що означає "летальна" підтримка, Блінкен відповів: "Зброя. Зброя. ... Ціла гама речей, які підходять до цієї категорії, від боєприпасів до самої зброї". Високопоставлені чиновники адміністрації, які не були уповноважені публічно говорити про це питання, пізніше заявили, що розглянуті поставки включали артилерійські боєприпаси, які вкрай необхідні Росії. Блінкен сказав, що він поділився з Ваном стурбованістю США.

У відповідь речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Вашингтон "повинен замислитися над своїми діями. Саме Сполучені Штати, а не Китай, нескінченно постачають зброю на поле бою".

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс в інтерв’ю CBS 26 лютого сказав, що адміністрація "впевнена, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання". Він зазначив, що оприлюднення цієї інформації, якщо не її джерела, мало на меті стримати Пекін. І Блінкен, і президент Байден, сказав Бернс, "вважали важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки".

Після того, як минулого місяця поширювалися повідомлення про те, що Сі Цзіньпін був готовий провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати вітали б таку розмову.

"Це було б добре, тому що це потенційно принесе більше балансу та перспективи тому, як [Китай] підходить до цього", — сказав Салліван. "І ми сподіваємося, що це й надалі відмовлятиме їх від вибору надання смертельної допомоги Росії, про що ми, очевидно, попереджали".

Дзвінка між Сі та Зеленським ще не відбулося. Але 21 березня в Москві Сі та Путін підтвердили "стратегічне узгодження" своїх країн і привітали "нову еру" партнерства.

"Ми вважаємо, що це було б великою помилкою для Китаю", — сказав Салліван, натякаючи на можливість надання Пекіном летальної допомоги, "оскільки Росія використовує цю зброю для вбивства мирних жителів і скоєння воєнних злочинів. І Китай не повинен мати з цим нічого спільного".

Кілька разів останнім часом Байден заявляв, що немає жодних доказів того, що летальні поставки з Китаю надходять до Росії.

"Протягом останніх трьох місяців я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії", — сказав Байден 24 березня на пресконференції в Оттаві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. "Вони ще не зробили – це не означає, що вони не будуть – але вони ще не зробили".