Про це пише CNN.

"Міністерство оборони працює цілодобово, щоб перевірити обсяг і масштаб розповсюдження, оцінити наслідки й створити заходи для його пом’якшення. Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і куди поширюється ця інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, які дані було відкрито", - заявив помічник міністра оборони у зв'язках з громадськістю Кріс Мігер.

Повідомляється, що деякі документи містили розвіддані, пов'язані з Україною.

Мігер зазначив, що міністра оборони Ллойда Остіна вперше проінформували про витік інформації 6 квітня, а наступного дня він почав "щоденно скликати високопоставлених керівників". Офіційні особи США вже спілкувалися з союзниками та партнерами, яких також торкнувся витік документів.

Своєю чергою Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що витік не стосувався контрнаступу ЗСУ, оскільки оперативно-тактичних даних до нього ще немає.

"Я не дуже розумію, чому всі говорять, що документи, що стосуються контрнаступу, тому що стратегічно про контрнаступ всі говорять, але оперативно-тактичні дані, оперативно-тактичні сценарії абсолютно відсутні в публічному просторі, їх просто фізично не може бути, тому що до контрнаступу ще тільки готуються, накопичення йде резерву, ресурсу і т.д. і говорити про те, що хтось вже чітко розуміє, де, що і як робитиме Україна безпосередньо на полі бою, це, м'яко кажучи, дивно виглядає", - сказав Подоляк.

Він наголошує, що відкриті документи - це "аналітичні дані", які Україна і так озвучує публічно.

Подоляк вважає, що ці документи є "інформаційною складовою, якою опікується Російська Федерація", і основна мета яких - дискредитувати відносини між Україною й іншими партнерами, дати людям зрозуміти, нібито РФ контролює певні закриті інформаційні потоки, а також відвернути увагу.