Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В ОП заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку

В ОП заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку

10 квітня, 2023 понедiлок
22:27
війна з Росією Пентагон

В Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ

Про це пише CNN.

"Міністерство оборони працює цілодобово, щоб перевірити обсяг і масштаб розповсюдження, оцінити наслідки й створити заходи для його пом’якшення.  Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і куди поширюється ця інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, які дані було відкрито", - заявив помічник міністра оборони у зв'язках з громадськістю Кріс Мігер.

Повідомляється, що деякі документи містили розвіддані, пов'язані з Україною.

Мігер зазначив, що міністра оборони Ллойда Остіна вперше проінформували про витік інформації 6 квітня, а наступного дня він почав "щоденно скликати високопоставлених керівників". Офіційні особи США вже спілкувалися з союзниками та партнерами, яких також торкнувся витік документів.

Своєю чергою Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що витік не стосувався контрнаступу ЗСУ, оскільки оперативно-тактичних даних до нього ще немає.

"Я не дуже розумію, чому всі говорять, що документи, що стосуються контрнаступу, тому що стратегічно про контрнаступ всі говорять, але оперативно-тактичні дані, оперативно-тактичні сценарії абсолютно відсутні в публічному просторі, їх просто фізично не може бути, тому що до контрнаступу ще тільки готуються, накопичення йде резерву, ресурсу і т.д. і говорити про те, що хтось вже чітко розуміє, де, що і як робитиме Україна безпосередньо на полі бою, це, м'яко кажучи, дивно виглядає", - сказав Подоляк.

Він наголошує, що відкриті документи - це "аналітичні дані", які Україна і так озвучує публічно.

Подоляк вважає, що ці документи є "інформаційною складовою, якою опікується Російська Федерація", і основна мета яких - дискредитувати відносини між Україною й іншими партнерами, дати людям зрозуміти, нібито РФ контролює певні закриті інформаційні потоки, а також відвернути увагу.

  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
  • Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
  • CNN повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
Пентагон
США
Михайло Подоляк
наступ ЗСУ
Читайте також:
УПЦ МП
9 квітня, 2023 неділя
У Нетішині біля собору Московського патріархату зібрали 800 підписів
Очільник МОН Оксен Лісовий
8 квітня, 2023 субота
Міністр освіти Лісовий відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті
Армія РФ вночі нанесла ракетний удар по Запоріжжю
9 квітня, 2023 неділя
Армія РФ вночі нанесла ракетний удар по Запоріжжю: загинули люди
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 38.06
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 квітня
23:19
Відбудова і розмінування: Зеленський зустрівся з британським мільярдером Бренсоном, який долучився до United24
22:51
Міністерство оборони
Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони
22:38
Руслан Кравченко
Зеленський призначив нового голову Київської ОДА
22:34
Ексклюзив
Трамп
До витоку секретних документів з Пентагону можуть бути причетні прихильники Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
22:00
Огляд
Еммануель Макрон
Макрон назвав ситуацію з Тайванем "не нашою кризою"
21:47
Франція
Союзники продовжать підтримувати Україну зброєю попри маніпуляції Росії в ООН, - Франція
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найкоротший шлях для ЗСУ до узбережжя Азовського моря починається з Вугледара. Колонка Сергія Згурця
21:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія ледь не збила британський літак-розвідник біля України, Вашингтон шукає джерело витоку розвідданих, а українці готуються до контрнаступу. Світові ЗМІ про Україну 10 квітня
21:00
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Росіяни на Херсонщині скинули гранату на човен з цивільними, двоє людей тяжко поранені
20:46
Данія планує до літа передати Україні артилерійські установки Ceasar та перші танки Leopard 1
20:23
Оновлено
На фото вертоліт Ка-52
ЗСУ збили вертоліт, який росіяни використали як замінник артилерії, - майор 103-ї бригади ТрО Ганущин
20:14
Ексклюзив
ЗСУ, контрнаступ
"Це мотивує та забезпечує надійний тил військовим": полковник Дмитрашківський про повернення доплат у 30 тис. грн
20:05
Радбез ООН
РФ порушує санкції, які сама ж ухвалювала проти Ірану та КНДР, - представниця Великої Британії в ООН
20:05
OPINION
Ігор Гулик
На те й НАТО
19:48
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 10 квітня 2023 р.
Росіяни за день тричі атакували Дніпропетровщину: пошкоджено житловий будинок
19:37
Верховна Рада
Україна припинила дію низки угод з Росією та Білоруссю
19:24
бізнес
Ветерани можуть отримати грант на розвиток бізнесу: уряд запускає нові програми в рамках проєкту єРобота
19:06
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
У МЗС КНР заявили, що Тайвань - їхня внутрішня справа, а світ має дотримуватися принципу "одного Китаю"
19:04
Microsoft
Microsoft більше не надаватиме гарантійного обслуговування приставок Xbox у РФ
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 411 дня війни: повернення доплат військовим та збиття ворожого Мі-24 на Авдіївському напрямку
18:45
Німеччина уряд
Німеччина може заборонити в'їзд на змагання спортсменам з РФ незалежно від рішення МОК, – міністерка МВС Фезер
18:37
Окупанти
На Запоріжжі окупанти обмежують маршрути таксистам, побоюючись витоку інформації, — Генштаб
18:30
Ексклюзив
українські військові
Виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік, - нардеп Веніславський
18:26
російський безпілотник
Українські захисники знищили 2 російські безпілотники на Чернігівщині й Сумщині
18:12
У Києві відкрили пам'ятну дошку загиблому ректору університету Грінченка Віктору Огнев'юку
18:06
OPINION
Василь Зима
Ісус — це чесність. Перш за все
17:59
Оновлено
Україна повернула додому з РФ ще 100 полонених. Загалом із полону вже повернули 2105 людей
17:58
Україна передала Росії п'ятьох важкопоранених полонених, серед них жінка
17:45
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
17:44
Зеленський
Україна активізує співпрацю з Іраком, — Зеленський
17:38
Верховна Рада
Рада проголосувала за звільнення оборонних товарів від ПДВ та мита
17:34
Ексклюзив
Грім
Імовірно, удару по системах ППО РФ у Феодосії завдали українським ОТРК "Грім-2", - політолог Молчанов
17:20
Віталій Портников
Вулиці Сергія Набоки в Києві - бути!
17:11
на фото Михайло Поплавський
Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя ректорства заявив про передачу повноважень
16:59
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:45
Виконавці пісні "Доброго вечора, ми з України" стали амбасадорами штурмової бригади "Спартан"
16:44
на фото затримання шахрая
В Україні та ЄС викрили шахраїв, які видурювали гроші в охочих евакуюватись із Бахмута
16:43
Джо Байден
Байден ухвалив рішення балотуватися на другий термін, хоча ще не оголосив цього публічно, - NBC News
16:25
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко на зустрічі з Шойгу вимагав гарантій безпеки для Білорусі
16:24
окупанти орки
Окупанти на Луганщині проводять перепис житлового фонду в пошуках порожніх квартир
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV