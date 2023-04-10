В ОП заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку
В Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ
Про це пише CNN.
"Міністерство оборони працює цілодобово, щоб перевірити обсяг і масштаб розповсюдження, оцінити наслідки й створити заходи для його пом’якшення. Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і куди поширюється ця інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, які дані було відкрито", - заявив помічник міністра оборони у зв'язках з громадськістю Кріс Мігер.
Повідомляється, що деякі документи містили розвіддані, пов'язані з Україною.
Мігер зазначив, що міністра оборони Ллойда Остіна вперше проінформували про витік інформації 6 квітня, а наступного дня він почав "щоденно скликати високопоставлених керівників". Офіційні особи США вже спілкувалися з союзниками та партнерами, яких також торкнувся витік документів.
Своєю чергою Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що витік не стосувався контрнаступу ЗСУ, оскільки оперативно-тактичних даних до нього ще немає.
"Я не дуже розумію, чому всі говорять, що документи, що стосуються контрнаступу, тому що стратегічно про контрнаступ всі говорять, але оперативно-тактичні дані, оперативно-тактичні сценарії абсолютно відсутні в публічному просторі, їх просто фізично не може бути, тому що до контрнаступу ще тільки готуються, накопичення йде резерву, ресурсу і т.д. і говорити про те, що хтось вже чітко розуміє, де, що і як робитиме Україна безпосередньо на полі бою, це, м'яко кажучи, дивно виглядає", - сказав Подоляк.
Він наголошує, що відкриті документи - це "аналітичні дані", які Україна і так озвучує публічно.
Подоляк вважає, що ці документи є "інформаційною складовою, якою опікується Російська Федерація", і основна мета яких - дискредитувати відносини між Україною й іншими партнерами, дати людям зрозуміти, нібито РФ контролює певні закриті інформаційні потоки, а також відвернути увагу.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
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