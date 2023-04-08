"Злитий" в мережу план контрнаступу ЗСУ є підробкою спецслужб РФ, - ГУР
Так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
За словами посадовця, відповідні "секретні" документи є фейком.
"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел", - зазначив Юсов.
Посадовець припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.
"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати", - сказав представник ГУР.
За словами Юсова, український контрнаступ відбудеться, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник голови Офісу президента України Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські війська дізнаються першими, коли Україна піде у контрнаступ і це буде дуже скоро.
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