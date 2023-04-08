Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За словами посадовця, відповідні "секретні" документи є фейком.

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел", - зазначив Юсов.

Посадовець припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати", - сказав представник ГУР.

За словами Юсова, український контрнаступ відбудеться, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.