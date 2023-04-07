ОП натякає, що війська РФ першими дізнаються реальні плани контрнаступу ЗСУ і дуже скоро
Радник голови Офісу президента України Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські війська дізнаються першими, коли Україна піде у контрнаступ і це буде дуже скоро
Про це інформує Михайло Подоляк.
В Офісі президента прокоментували "зливи" секретних планів США та НАТО щодо контрнаступу Збройних Сил України, які поширює ворог.
"Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону - ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. Якщо ви володієте інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника - ви удасте, що нею не володієте. Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", - пише радник голови ОП.
Подоляк наголосив, що РФ намагається спробувати вплинути на плани контрнаступу України, змусити сумніватися та налякати своєю "обізнаністю".
"Це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки, і нічого більше. До реальних планів України це не має відношення. Опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз постачання, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації", - пояснює Подоляк.
Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського додає, війна передбачає постійні спроби розвідки ворожої сторони отримати доступ до даних противника.
"Якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовлення - вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні - це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії", - вважає Подоляк.
На останок представник ОП написав, щодо реальних планів контрнаступу ЗСУ: "Безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро".
Нагадаємо, в соціальних мережах з'явилися засекречені документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- Раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк казав, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців.
- А американське міністерство оборони уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на $27,1 млн.
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