Журналісти Bellingcat встановили першоджерела "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ

Про це інформує Bellingcat.

Розслідувачі зазначають, вперше ці документи з'явилися на популярній серед геймерів платформі Discord. Вони побачили докази того, що деякі документи, датовані січнем, могли опублікувати в інтернеті набагато раніше, хоча точно невідомо коли.

"Bellingcat також поспілкувалася з трьома членами спільноти Discord, де були розміщені зображення, які заявили, що за останні місяці на інших серверах Discord було опубліковано набагато більше документів", - ідеться в матеріалі.

Уже після поширення в Discord, документи почали з'являтися на інших платформах, як-от 4Chan, Telegram і Twitter.

Про документи заговорили після того, які їх почали поширювати в проросійських телеграм каналах 5 квітня. Так перша їх версія, з якою ознайомилися розслідувачі, була виявлена в телеграм-каналі Donbass Devushka. Публікація містила чотири зображення. Пізніше там опублікували новий допис з іншими зображеннями.

За кілька годин до цього документи опублікували на одному з форумів на платформі 4Chan. Вони були опубліковані у ланцюжку з восьми дописів анонімним користувачем. Він також сперечався з ним користувачем платформи стосовно правдивості поширених матеріалів.

Файли в цих двох публікаціях мали одне спільне зображення: карта, яка показувала низку статистичних даних, у тому числі загальну кількість солдатів загиблих у бою з російської та української сторони протягом війни. Проте цифри втрат відрізнялися: на 4Chan було більше загиблих з російського боку, а Donbass Devushka показувала більше українських загиблих.

Проте вперше зображення з'явилися 4 березня, більше ніж за місяць до публікацій у 4Chan і Telegram. 10 фотографій опублікували на сервері Discord, пов'язаному з грою "Майнкрафт". Користувач, що поширив ці фото, написав, що серед них є документи, які стосуються України. Деякі з них мали гриф "Цілком таємно". Також серед них були такі зображення, які не поширили на інших платформах.

Ці фотографії, які побачили розслідувачі Bellingcat, були сфотографовані, а не відскановані. Пізніше користувач Discord також зазначив, що знайшов ці документи на іншому сервері під назвою WowMao, яким керує однойменний ютубер. Останній поширив 30 документів 1 і 2 березня, а згодом він опублікував ще низку документів про Україну. 7 квітня WowMao їх видалив.

Згодом Bellingcat поспілкувався з членами окремого серверу Discord і з'ясував, що інші зображення були поширені раніше на видаленому сервері Thug Shaker Central. Фото, які були поширені там, детально описують додатковий документ у тому ж стилі та форматування, які були опублікований на сервері WowMao, датовані 13 січня. Проте ці зображення були знімками екрана, оскільки сам сервер видалено. Тож перевірити їхню автентичність неможливо.

Один з учасників сервера, на ім'я Vakhi повідомив, що Thug Shaker Central спершу був названий на честь свого засновника. Утім обов'язки адміністратора сервера передавалися іншим користувачам, перш ніж новий адміністратор, який змінив багато імен, взяв на себе відповідальність. Vakhi не захотів називати ім'я цієї людини, проте зазначив, що вона є першоджерелом витоку документів. За його словами та словами двох інших користувачів, файли, поширені WowMao є лише верхівкою айсберга порівняно з тою кількістю документів, яку опублікували на сервері Thug Shaker Central.

Цей сервер наразі не залишив за собою жодних слідів. За словами колишніх учасників, які наразі є членами серверів WowMao та інших, на сервері було близько 20 активних користувачів. Вони спілкувалися на теми музики, відео, православ'я. Також обговорювали YouTube-канал Oxide, де розповідають про зброю та способи захисту. Користувачі серверу переважно дотримувалися консервативних поглядів, хоч сам сервер і не був політичним. Також там поширювали расистські висловлювання.