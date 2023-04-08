Подоляк назвав три причини "зливу" про контрнаступ ЗСУ

Про це він написав у твіттері.

На думку Подоляка, є при причини, чому були "злиті" секретні дані про контрнаступ ЗСУ:

відвернення уваги;

розповсюдження сумнівів і взаємних підозр;

внесення розколів.

"Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи "злив", - написав він.