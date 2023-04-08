Подоляк назвав три причини "зливу" про контрнаступ ЗСУ
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав мету "зливу" секретних даних про контрнаступ ЗСУ
Про це він написав у твіттері.
На думку Подоляка, є при причини, чому були "злиті" секретні дані про контрнаступ ЗСУ:
- відвернення уваги;
- розповсюдження сумнівів і взаємних підозр;
- внесення розколів.
"Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи "злив", - написав він.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник голови Офісу президента України Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські війська дізнаються першими, коли Україна піде у контрнаступ і це буде дуже скоро.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
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