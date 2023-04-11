"Наразі не можна говорити про правдивість жодного з матеріалів": Білий дім щодо оприлюднених секретних документів Пентагону
Влада США продовжує розслідувати ситуацію з витоком нібито таємних документів Пентагону – деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність у Білому домі їх назвали підробкою
Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
За його словами, експерти продовжують перевіряти опубліковані документи, та виявляють елементи підробки.
"Поки я не можу говорити про їхню достовірність. Американці мають знати, що ми ставимось до цієї ситуації дуже серйозно. Президент проінформований про це і надалі буде отримувати оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін'юст США веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті. Вони не мають бути доступні усім, а мають бути захищеними", – заявив Кірбі.
Він не уточнив, що з документів було підробкою, проте запевнив, що наразі не можна говорити про правдивість жодного зі злитих матеріалів. Кірбі зазначив, що американські посадовці підтримують контакт із союзниками з інших країн та повідомляють про перебіг подій. Про документи повідомили і президента України Володимира Зеленського, проте Кірбі не уточнив, чи говорив з ним президент США Джозеф Байден.
- Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 10 квітня В ОП України заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку.
- У Держдепі стверджують, що інцидент із публікацією секретних документів Пентагону не вплине на підтримку України.
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