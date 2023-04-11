Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, експерти продовжують перевіряти опубліковані документи, та виявляють елементи підробки.

"Поки я не можу говорити про їхню достовірність. Американці мають знати, що ми ставимось до цієї ситуації дуже серйозно. Президент проінформований про це і надалі буде отримувати оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін'юст США веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті. Вони не мають бути доступні усім, а мають бути захищеними", – заявив Кірбі.

Він не уточнив, що з документів було підробкою, проте запевнив, що наразі не можна говорити про правдивість жодного зі злитих матеріалів. Кірбі зазначив, що американські посадовці підтримують контакт із союзниками з інших країн та повідомляють про перебіг подій. Про документи повідомили і президента України Володимира Зеленського, проте Кірбі не уточнив, чи говорив з ним президент США Джозеф Байден.