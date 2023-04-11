"США продовжить підтримувати Україну": у Держдепі прокоментували злив секретних документів Пентагону
Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України
Про це на брифінгу у вівторок заявив заступник речника Держжепу Ведант Патель, інформує "Європейська правда".
Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що не буде замість України говорити про рішення, які ухвалюються на полі бою, позиції українських сил і планування майбутніх дій.
"Що я хотів би сказати загалом, і ви знаєте, що це не новина, так це те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну на тлі жорстокої російської агресії стільки, скільки буде потрібно, і так буде й надалі", – підкреслив він.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 10 квітня В ОП України заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку.
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