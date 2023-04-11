Про це на брифінгу у вівторок заявив заступник речника Держжепу Ведант Патель, інформує "Європейська правда".

Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що не буде замість України говорити про рішення, які ухвалюються на полі бою, позиції українських сил і планування майбутніх дій.

"Що я хотів би сказати загалом, і ви знаєте, що це не новина, так це те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну на тлі жорстокої російської агресії стільки, скільки буде потрібно, і так буде й надалі", – підкреслив він.