Користувач Discord, який злив секретні документи Пентагону, може бути дитиною, - АР
Журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина
Про це пише Associated Press.
Видання поспілкувалося з одним з учасників чату Discord, в який і потрапили секретні документи. Учасник побажав лишитися анонімним, побоюючись за свою безпеку. Зазначається, що АР не змогло підтвердити багато зазначених деталей, а оригінальний чат було видалено.
Користувач розповів, що спілкувався з людиною, яка злила документи й зазначив, що хоче очистити репутацію цієї особи, яка використовує псевдонім "Лукка".
"Лукка" активно публікував у соцмережах, зокрема в twitter, секретні документи, про які пізніше писали такі відомі ЗМІ як The New York Times, The Washington Post та інші.
"Лукка це просто дитина. Він просто постійно публікував це (документи, - прим.ред), щоб спілкуватися з людьми", - розповів анонімний співрозмовник АР.
"Лукка" не розкрив ім'я особи, яка спочатку завантажила документи на Thug Shaker Central, звідки, пізніше, він їх взяв, тож наразі не відомо, чи працює ця людина на уряд США. Невідомий зливер використовує ім'я "the O.G.".
Співрозмовник видання вважає, що людина, яка першою опублікувала документи не керувалася певною ідеологією, а радше хотіла справити враження на людей у своїй групі.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- В Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
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