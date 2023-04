Користувач Discord, який злив секретні документи Пентагону, може бути дитиною, - АР

Про це пише Associated Press.

Видання поспілкувалося з одним з учасників чату Discord, в який і потрапили секретні документи. Учасник побажав лишитися анонімним, побоюючись за свою безпеку. Зазначається, що АР не змогло підтвердити багато зазначених деталей, а оригінальний чат було видалено.

Користувач розповів, що спілкувався з людиною, яка злила документи й зазначив, що хоче очистити репутацію цієї особи, яка використовує псевдонім "Лукка".

"Лукка" активно публікував у соцмережах, зокрема в twitter, секретні документи, про які пізніше писали такі відомі ЗМІ як The New York Times, The Washington Post та інші.

"Лукка це просто дитина. Він просто постійно публікував це (документи, - прим.ред), щоб спілкуватися з людьми", - розповів анонімний співрозмовник АР.

"Лукка" не розкрив ім'я особи, яка спочатку завантажила документи на Thug Shaker Central, звідки, пізніше, він їх взяв, тож наразі не відомо, чи працює ця людина на уряд США. Невідомий зливер використовує ім'я "the O.G.".

Співрозмовник видання вважає, що людина, яка першою опублікувала документи не керувалася певною ідеологією, а радше хотіла справити враження на людей у своїй групі.