Пентагон звужує доступ до секретних документів після їхнього "витоку", - CBS
ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення
Про це пише CBS.
За словами американських чиновників, з п'ятниці кількість людей у списках розсилки, які отримують засекречені оновлення, значно скоротилася. До того, як витік був виявлений, доступ до таких документів зазвичай мали близько 1000 осіб.
"Внутрішнє розслідування Пентагону очолить Мілансі Гарріс, заступник заступника міністра оборони з питань розвідки і безпеки. Під час розслідування буде вивчено обсяг і масштаб витоку інформації та його вплив на національну безпеку США і союзників, а також досліджено, яким чином відбувається потік інформації і хто має до неї доступ", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
- Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
- Пізніше CNN звітували, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
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