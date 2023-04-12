Пентагон звужує доступ до секретних документів після їхнього "витоку", - CBS

Про це пише CBS.

За словами американських чиновників, з п'ятниці кількість людей у списках розсилки, які отримують засекречені оновлення, значно скоротилася. До того, як витік був виявлений, доступ до таких документів зазвичай мали близько 1000 осіб.

"Внутрішнє розслідування Пентагону очолить Мілансі Гарріс, заступник заступника міністра оборони з питань розвідки і безпеки. Під час розслідування буде вивчено обсяг і масштаб витоку інформації та його вплив на національну безпеку США і союзників, а також досліджено, яким чином відбувається потік інформації і хто має до неї доступ", - зазначили журналісти.