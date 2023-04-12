Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Оприлюднені документи Пентагону свідчать, що розвідка США збирає дані про Китай, - CNN

Оприлюднені документи Пентагону свідчать, що розвідка США збирає дані про Китай, - CNN

12 квітня, 2023 середа
07:10
Світ Китай

Секретні документи Пентагону, оприлюднені в мережі, розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай

Про це мовиться на сайті CNN.

Зазначається, що деякі документи, які "дають лише загальне уявлення про збір розвідувальної інформації США", також вказують на збір деякими чиновниками оборонного відомства  розвідувальної інформації про Китай - країну, яку Вашингтон вважає "найсерйознішим довгостроковим викликом міжнародному порядку".

CNN проаналізувала 53 витоки документів, всі з яких, як видається, були створені в період з середини лютого до початку березня.

"Одна з ключових згадок про Китай у розвідданих пов'язана з давнім американським занепокоєнням тим, що Китай - близький стратегічний партнер Росії - надасть підтримку військовим зусиллям Кремля в Україні", - ствердили журналісти.

В одному з документів мовиться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії "як можливість представити НАТО як агресора і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме, що ці удари були значними".

"Китай відреагує більш рішуче і, швидше за все, збільшить обсяг і кількість матеріальних засобів, які він готовий надати Росії, якщо українські удари будуть завдані по об'єктах, що мають високу стратегічну цінність, або якщо виявиться, що вони спрямовані проти вищого російського керівництва", - цитують автори документ.

Додаткові згадки про Китай у документах свідчать про те, що США стежать за розробкою озброєнь і військово-морською діяльністю Китаю. Також є дані, що американці збирають інформацію про те, як інші країни взаємодіють з Китаєм, використовуючи розвідку сигналів.

  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
  • Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
  • CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
  • Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
  • Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
Китай
Шпигунський скандал
Пентагон
США
Читайте також:
11 квітня, 2023 вiвторок
Якщо Іран постачатиме балістичні ракети Росії, США передадуть Україні Atacms, - Згурець
українські військові
10 квітня, 2023 понедiлок
Виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік, - нардеп Веніславський
10 квітня, 2023 понедiлок
Рада повернула доплати у 30 тис. грн військовим. Подробиці
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
08:46
міністр оборони США Ллойд Остін
"Україна має всі можливості, щоб досягти успіху": міністр оборони США про контрнаступ ЗСУ
08:42
британія COVID
Економіка Великої Британії стане однією з найбільш неефективних у світі, - прогноз МВФ
08:39
міністерка фінансів США Дженет Єллен і Зеленський
Україна забезпечена міжнародною фінансовою підтримкою щонайменше до кінця року, - мінфін США
08:21
Окупанти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових
08:16
Херсонщина обстріл
Ворог випустив 170 снарядів по Херсонщині минулої доби, є загиблий 
08:09
Очаків. Наслідки обстрілу 9 січня
Уночі РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено будинки, автівки, мережі газо- та електропостачання
08:02
OPINION
Євген Магда
Про інтригу українсько-польських взаємин
07:53
У Кувейті дебютує програма з віртуальною ведучою новин
07:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада провокує протистояння
07:49
Бахмут
Міноборони РФ використовує ПВК Вагнера для захоплення Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії, - ISW
07:34
Італія
Наприкінці квітня Італія представить план відбудови України
07:15
Оновлено
У мережі поширюють відео страти. Стверджується, що - українського військового
06:51
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 квітня
06:50
балістична ракета "Сармат"
РФ заявила про випробування балістичної ракети: бойова частина вразила ціль у Казахстані
06:47
ЗСУ
Росія не полишає спроб взяти під повний контроль Бахмут, ЗСУ відбили 72 атаки за добу
06:27
Фінляндія
Передача фінських винищувачів Україні нині неактуальна, - міністр оборони
06:15
У Пентагоні сказали, за які дати були "злиті" секретні документи США
05:51
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 11 квітня
05:48
Петро Котін та Тім Гітцель
Енергоатом та канадська компанія підписали угоду щодо використання українського урану
05:28
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
В Америці наразі не бачать ознак, щоб Єгипет постачав озброєння Росії
03:37
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
У Міноборони України відреагували на витік секретних документів США
01:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки та склад агрофірми
01:32
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ знищили пункт управління росіян в тимчасово окупованому Скадовському районі
01:18
"Баварія", Томас Тухель
"Я закохався у свою команду": тренер "Баварії" зробив несподівану заяву після фіаско в ЛЧ
01:01
Росіяни обстріляли Очаків з РСЗВ і вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині
00:49
Жіноча збірна України, гандбол
Жіноча збірна України вперше з 2009 року вийшла на ЧС з гандболу
00:26
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 квітня
00:08
"Інтер", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Інтер" переграв "Бенфіку" у першому чвертьфіналі
00:02
Великоднє вогнище Молдова
У Молдові закликають не палити шини у великодніх вогнищах
2023, вiвторок
11 квітня
23:52
"Манчестер Сіті", Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів
"Манчестер Сіті" забив три м'ячі та розбив "Баварію" у Лізі чемпіонів
23:44
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом
Фабрики-кухні, розмінування та промоція України: Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом
23:27
Протест фермерів у Румунії
У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом
23:21
Володимир Зеленський
"Перемога здобувається всіма": Зеленський закликав суспільство і партнерів не послаблювати підтримку держави та армії
23:03
Бахмут
Ворог перетворює Бахмут на Алеппо, повністю знищуючи будівлі та позиції, - Маляр
22:52
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, - Шмигаль напередодні візиту у США
22:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Як у війську очікують повернення виплат та чому стався інформаційний витік з Пентагону. Колонка Сергія Згурця
22:33
Шмигаль та Трюдо
Україна і Канада підписали оновлену і розширену Угоду про вільну торгівлю
22:07
Марченко і Медведчук
СБУ оголосила у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
22:02
Оновлено
Шмигаль прибув до Канади з візитом
Оборонна допомога, конфіскація російських активів і санкції: Шмигаль зустрівся з Трюдо
21:39
репортери без кордонів Львів
"Репортажі з фронту майже неможливі": "Репортери без кордонів" назвали надмірними обмеження для журналістів на сході та півдні України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV