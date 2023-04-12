Про це мовиться на сайті CNN.

Зазначається, що деякі документи, які "дають лише загальне уявлення про збір розвідувальної інформації США", також вказують на збір деякими чиновниками оборонного відомства розвідувальної інформації про Китай - країну, яку Вашингтон вважає "найсерйознішим довгостроковим викликом міжнародному порядку".

CNN проаналізувала 53 витоки документів, всі з яких, як видається, були створені в період з середини лютого до початку березня.

"Одна з ключових згадок про Китай у розвідданих пов'язана з давнім американським занепокоєнням тим, що Китай - близький стратегічний партнер Росії - надасть підтримку військовим зусиллям Кремля в Україні", - ствердили журналісти.



В одному з документів мовиться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії "як можливість представити НАТО як агресора і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме, що ці удари були значними".

"Китай відреагує більш рішуче і, швидше за все, збільшить обсяг і кількість матеріальних засобів, які він готовий надати Росії, якщо українські удари будуть завдані по об'єктах, що мають високу стратегічну цінність, або якщо виявиться, що вони спрямовані проти вищого російського керівництва", - цитують автори документ.

Додаткові згадки про Китай у документах свідчать про те, що США стежать за розробкою озброєнь і військово-морською діяльністю Китаю. Також є дані, що американці збирають інформацію про те, як інші країни взаємодіють з Китаєм, використовуючи розвідку сигналів.