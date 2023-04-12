Оприлюднені документи Пентагону свідчать, що розвідка США збирає дані про Китай, - CNN
Секретні документи Пентагону, оприлюднені в мережі, розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай
Про це мовиться на сайті CNN.
Зазначається, що деякі документи, які "дають лише загальне уявлення про збір розвідувальної інформації США", також вказують на збір деякими чиновниками оборонного відомства розвідувальної інформації про Китай - країну, яку Вашингтон вважає "найсерйознішим довгостроковим викликом міжнародному порядку".
CNN проаналізувала 53 витоки документів, всі з яких, як видається, були створені в період з середини лютого до початку березня.
"Одна з ключових згадок про Китай у розвідданих пов'язана з давнім американським занепокоєнням тим, що Китай - близький стратегічний партнер Росії - надасть підтримку військовим зусиллям Кремля в Україні", - ствердили журналісти.
В одному з документів мовиться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії "як можливість представити НАТО як агресора і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме, що ці удари були значними".
"Китай відреагує більш рішуче і, швидше за все, збільшить обсяг і кількість матеріальних засобів, які він готовий надати Росії, якщо українські удари будуть завдані по об'єктах, що мають високу стратегічну цінність, або якщо виявиться, що вони спрямовані проти вищого російського керівництва", - цитують автори документ.
Додаткові згадки про Китай у документах свідчать про те, що США стежать за розробкою озброєнь і військово-морською діяльністю Китаю. Також є дані, що американці збирають інформацію про те, як інші країни взаємодіють з Китаєм, використовуючи розвідку сигналів.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
- Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
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